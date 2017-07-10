ТОКИО, 10 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Бывший японский премьер Ёсиро Мори считает, что нынешние лидеры России и Японии должны "поставить точку" вопросе о мирном договоре между двумя странами, передало в понедельник информационное агентство Дзидзи.

Накануне в Екатеринбурге состоялась встреча президенте РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Я думаю, у президента и премьера есть политический долг поставить точку в этой проблеме, и добиться хороших результатов; исторически им обоим принадлежит большая роль", — приводит Дзидзи слова бывшего главы японского правительства.

Как сообщалось ранее, Путин прибыл в Екатеринбург на международную выставку "Иннопром-2017", а также для встречи с Ёсиро Мори.

Япония как страна-партнер выставки в Екатеринбурге представила на ней свыше 160 своих компаний в надежде на развитие экономических отношений двух стран. В Токио полагают, что активизация таких связей приведет к урегулированию территориальной проблемы между двумя странами и подписанию мирного договора.