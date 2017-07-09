Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии санкций с России

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии западных санкций с РФ, но увязывает этот вопрос с разрешением кризиса на востоке страны.

"О санкциях мы также очень детально сегодня говорили и получили заверения, что пока не будут выполнены минские соглашения и пока не будет освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций не будут идти", — сказал Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье.

В то же время Порошенко заверил, что больше других заинтересован в снятии санкций с РФ.

"Я заверил, что сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому ", — сказал Порошенко.