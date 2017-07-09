"Обстановка накалялась": NYT рассказала о "стычке" Трампа и Путина на G20

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на двусторонней встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали так называемое вмешательство Москвы в американские выборы. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, Трамп давил на российского лидера, "временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа".

Согласно информации Тиллерсона, после дискуссии Трамп предложил перейти к другим вопросам, в частности, к обсуждению Сирии.

Первая встреча затянулась

Лидеры России и США провели первую личную встречу в пятницу на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Белый дом предварительно заявлял, что переговоры продлятся полчаса, однако в итоге президенты общались больше двух часов.

"Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. За дверь переговорной комнаты заглядывали люди. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда вытащить. Очевидно, ей это не удалось", — рассказал Тиллерсон.

Как рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, в какой-то момент пришлось даже обратиться к супруге американского президента. Меланью Трамп попросили заглянуть к политикам и попробовать "забрать" мужа.

Сам Путин объяснил потом премьер-министру Японии Синдзо Абэ, встреча с которым была следующей, что задержался, так как "накопилось много вопросов" и принес извинения за затянувшееся ожидание от своего имени и от имени Трампа.

Кажется, прислушался



Во время субботней пресс-конференции в Гамбурге Путин рассказал о встрече с американским лидером. Он заявил, что Трамп прислушался к ответам на вопросы о "вмешательстве" в американские выборы.

"Он задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился. На самом деле, как он к этому относится, вы лучше спросите у него", — сказал Путин.

Американские журналисты пожаловались российскому президенту, что Белый дом не предоставляет комментариев по поводу встречи двух лидеров, на что Путин в шутку пообещал "устроить им", "указать". Президент подчеркнул, что считает себя не вправе раскрывать детали подобных бесед.

"Так как в мировой практике не принято на таком уровне, мне кажется, было бы не совсем корректно с моей стороны в деталях рассказывать наш разговор с президентом Трампом. Он меня спросил — я ему ответил. Он задал наводящие вопросы, я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен", — сказал Путин.

Надежды на группу по кибербезопасности



В свою очередь, американский лидер заявил в Twitter, что дважды за время беседы "в жесткой форме" ставил перед собеседником вопрос о "российском вмешательстве", которое Путин категорически опроверг.

Трамп также выразил надежду, что рабочая группа по кибербезопасности, создание которой он обсуждал с российским коллегой, позволит избежать вопросов по теме "вмешательства".

Глава минфина США Стив Мнучин отметил, что важность вопроса "вмешательства в выборы" была очевидна, как и то, что Трамп поднимет его. "Он не боялся этого. Он сразу заявил эту тему, а затем они перешли к другим вопросам", — добавил министр.

"Президент Трамп вел переговоры блестяще… и ясно дал это понять, подняв вопрос о выборах. После содержательного разговора по этой теме они договорились о создании подразделения по кибербезопасности, чтобы абсолютно исключить какое бы то ни было вмешательство, и договорились сотрудничать по кибербезопасности", — сказал глава Мнучин.

"Что президент Трамп и госсекретарь Тиллерсон сообщили нам после встречи — это наши дальнейшие шаги. Министр Мнучин уже упомянул один из аспектов — признание важности кибербезопасности и необходимости защитить избирательные системы в США, Европе и других местах. Это одна из вещей, на которых мы сконцентрируемся в будущем", — отметил, в свою очередь, советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер.

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Вопрос "вмешательства"

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в предвыборный процесс, аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний, но участвовавшие в них разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их "абсолютно голословными" и бездоказательными. Путин ранее заявлял, что в политические процессы по всему миру вмешиваются как раз-таки США.