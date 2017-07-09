"Обстановка накалялась": NYT рассказала о "стычке" Трампа и Путина на G20

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на двусторонней встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали так называемое вмешательство Москвы в американские выборы. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Согласно информации Тиллерсона, после дискуссии Трамп предложил перейти к другим вопросам, в частности, к обсуждению Сирии.
Первая встреча затянулась
Лидеры России и США провели первую личную встречу в пятницу на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Белый дом предварительно заявлял, что переговоры продлятся полчаса, однако в итоге президенты общались больше двух часов.
"Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. За дверь переговорной комнаты заглядывали люди. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда вытащить. Очевидно, ей это не удалось", — рассказал Тиллерсон.
Сам Путин объяснил потом премьер-министру Японии Синдзо Абэ, встреча с которым была следующей, что задержался, так как "накопилось много вопросов" и принес извинения за затянувшееся ожидание от своего имени и от имени Трампа.
Кажется, прислушался
Во время субботней пресс-конференции в Гамбурге Путин рассказал о встрече с американским лидером. Он заявил, что Трамп прислушался к ответам на вопросы о "вмешательстве" в американские выборы.
"Он задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился. На самом деле, как он к этому относится, вы лучше спросите у него", — сказал Путин.
"Так как в мировой практике не принято на таком уровне, мне кажется, было бы не совсем корректно с моей стороны в деталях рассказывать наш разговор с президентом Трампом. Он меня спросил — я ему ответил. Он задал наводящие вопросы, я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен", — сказал Путин.
Надежды на группу по кибербезопасности
Трамп также выразил надежду, что рабочая группа по кибербезопасности, создание которой он обсуждал с российским коллегой, позволит избежать вопросов по теме "вмешательства".
Глава минфина США Стив Мнучин отметил, что важность вопроса "вмешательства в выборы" была очевидна, как и то, что Трамп поднимет его. "Он не боялся этого. Он сразу заявил эту тему, а затем они перешли к другим вопросам", — добавил министр.
"Что президент Трамп и госсекретарь Тиллерсон сообщили нам после встречи — это наши дальнейшие шаги. Министр Мнучин уже упомянул один из аспектов — признание важности кибербезопасности и необходимости защитить избирательные системы в США, Европе и других местах. Это одна из вещей, на которых мы сконцентрируемся в будущем", — отметил, в свою очередь, советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер.
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Вопрос "вмешательства"
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их "абсолютно голословными" и бездоказательными. Путин ранее заявлял, что в политические процессы по всему миру вмешиваются как раз-таки США.