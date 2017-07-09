Трамп рассказал об ожиданиях от спецгруппы с Россией по кибербезопасности

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что рабочая группа по кибербезопасности, создание которой он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, позволит избежать вопросов по теме "вмешательства".

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"Путин и я обсудили формирование закрытой группы по кибербезопасности для того, чтобы обезопасить и оградить от хакерских атак на выборы и других негативных вещей", — написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по кибербезопасности, которая будет создана между РФ и США, исключит в будущем какие-либо спекуляции.

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Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге на полях саммита "большой двадцатки", она длилась больше двух часов. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по окончании встречи заявил, что США и Россия создадут рабочую группу по выработке рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.