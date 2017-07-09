Трамп рассказал об ожиданиях от спецгруппы с Россией по кибербезопасности
15:2309.07.2017
(обновлено: 15:36 09.07.2017)
11010
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что рабочая группа по кибербезопасности, создание которой он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, позволит избежать вопросов по теме "вмешательства".
Покупаю программу-антивирус
Скачиваю бесплатный антивирус
Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты
"Путин и я обсудили формирование закрытой группы по кибербезопасности для того, чтобы обезопасить и оградить от хакерских атак на выборы и других негативных вещей", — написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter
.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по кибербезопасности, которая будет создана между РФ и США, исключит в будущем какие-либо спекуляции.
Западные СМИ о встрече Трампа и Путина: профи нокаутировал новичка >>
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге на полях саммита "большой двадцатки", она длилась больше двух часов. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по окончании встречи заявил, что США и Россия создадут рабочую группу по выработке рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.