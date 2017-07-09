Тиллерсон рассказал, что мешает улучшению отношений России и США
15:0609.07.2017
(обновлено: 15:19 09.07.2017)
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КИЕВ, 9 июл — РИА Новости, Людмила Лысенко. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что тема вмешательства РФ в выборы в США является препятствием для улучшения отношений между странами, этот вопрос необходимо решать.
По словам Тиллерсона, эта тема поднималась на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Германии.
"Касательно дискуссии президента Трампа и Путина касательно выборов 2016 года, как я уже говорил, это была первая тема нашей дискуссии. Президент Трамп поднял этот вопрос непосредственно перед президентом Путиным и, честно говоря, мы не ожидали другого ответа, чем тот, что получили", — сказал Тиллерсон.
По его словам, нерешенность этого вопроса является еще одним препятствием для развития отношений двух стран.
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"Этот вопрос беспокоит американский народ, и этот вопрос также является препятствием для улучшения отношений между США и РФ, и этот вопрос необходимо решать для того, чтобы мы могли заверить американский народ в том, что не будет вмешательства в наши выборы ни со стороны России, ни со стороны кого-либо другого", — сказал Тиллерсон.
Саммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.
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Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам Трамп вначале ограничил свои комментарии на тему беседы с Путиным фразой о том, что она была "потрясающей" по значимости.
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Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа