МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" стоит на повестке дня, подготовка к нему идет, но ясности по срокам пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в июле может состояться телефонный разговор лидеров нормандской четверки, а после этого не исключена встреча.

"Да. Телефонный разговор "четверки" на повестке дня. Он готовится, но пока нет ясности по срокам", — сказал Песков.