Порошенко заявил о возможности телефонного разговора "нормандской четверки"

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что телефонный разговор лидеров нормандской четверки ожидается в июле, и он рассчитывает, что после него удастся организовать саммит глав этих государств.

"После встречи и телефонных переговоров моих в Берлине, Париже, встреч в Гамбурге достигнута договоренность, что, вероятнее всего, в июле месяце состоится телефонный разговор в нормандском формате на уровне лидеров. Мы не исключаем, что по результатам этого телефонного разговора нам удастся организовать саммит. Пока не определено, где именно он будет проходить, но мы настроены на решительный, ускоренный, практичный и конкретный разговор как в телефонном формате, так и на саммите уже этим летом", — сказал Порошенко на брифинге по итогам встречи c госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, которая состоялась в Киеве в воскресенье.

По словам Порошенко, он заинтересован в том, чтобы такие переговоры состоялись как можно быстрее.

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