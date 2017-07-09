Турецкая оппозиция завершит "Марш справедливости" митингом в Стамбуле

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции проведет в воскресенье митинг в стамбульском районе Мальтепе, завершив 25-дневный "Марш справедливости" от Анкары до Стамбула, в ходе которого активисты партии во главе с ее лидером Кемалем Кылычдароглу преодолели более 400 километров, говорится в полученном РИА Новости заявлении партии.

"Сегодня в завершение "Марша справедливости" Кемаля Кылычдароглу мы проводим митинг в Стамбуле", — говорится в документе. По сообщениям турецких СМИ, на митинге, который начнется в 18.00 (совпадает с мск) будет зачитан манифест с требованием к турецким властям освободить всех политзаключенных.

НРП начала марш протеста 15 июня против приговора депутату от партии Энису Бербероглу из Анкары, его планируется завершить митингом у тюрьмы в стамбульском районе Мальтепе, где содержится арестованный депутат. Он был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Он был арестован сразу же после вынесения судебного решения.

Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики, принадлежавшие MIT. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков. На фото- и видеоматериалах видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами. По версии турецких властей, грузовики везли "логистическую и гуманитарную помощь" сирийским туркменам. По делу о досмотре грузовиков были арестованы 17 турецких военных, а также бывший начальник жандармерии провинции Адана и четыре прокурора, в том числе бывший главный прокурор Аданы.