Турецкая оппозиция начала марш протеста из Анкары в Стамбул

АНКАРА, 15 июн – РИА Новости, Алена Палажченко. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции начала в четверг марш протеста против приговора депутату от НРП Энису Бербероглу из Анкары в Стамбул.

"Где нет справедливости – там нет государства. Глухие к голосу справедливости услышат наш голос. Мы не хотим, чтобы в тюрьмах сидели журналисты, преподаватели. Мы не хотим конфликта. Мы хотим жить в мире, все вместе. Я буду идти до самого Стамбула (около 450 километров – ред.). Мы будем продолжать наш марш до тех пор, пока в Турцию не вернется справедливость", — заявил лидер партии Кемаль Кылычдароглу в центральном парке Гювен турецкой столицы.

В среду Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Он был арестован сразу же после вынесения судебного решения и отправлен в стамбульскую тюрьму в районе Малтепе.

Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики, принадлежавшие MIT и направлявшиеся к турецко-сирийской границе. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков. На фото- и видеоматериалах видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами. По версии турецких властей, грузовики везли "логистическую и гуманитарную помощь" сирийским туркменам. По делу о досмотре грузовиков были арестованы 17 турецких военных, а также бывший начальник жандармерии провинции Адана и четыре прокурора, в том числе бывший главный прокурор Аданы.