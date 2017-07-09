США и Китай намерены сотрудничать в сфере экономики и безопасности

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили в субботу "на полях" саммита G20 в Гамбурге ситуацию на Корейском полуострове, а также вопросы торговли, сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, отмечается, что обе стороны подтвердили свою "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова".

Кроме того, лидеры обсудили двусторонние отношения, включая экономические вопросы, такие как взаимные торговля и доступ к рынкам. "Президент Трамп и председатель Си Цзиньпин поручили членам своих команд в области экономики и безопасности (подготовить меры) для достижения прогресса на предстоящих встречах", — говорится в сообщении.