Из разрушенного взрывом дома в Киеве отказались переселяться 50 человек

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Пятьдесят человек отказались от переселения из разрушенного взрывом дома в Киеве, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице киевской городской администрации в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Погибли два человека. По сообщениям полиции, еще шесть человек были травмированы.

"По состоянию на 18.00 на отселение из дома в общежитие Подольского района на улице Оболонская, 34, согласились 17 жителей. От переселения отказались 50 жителей, 6 человек в раздумьях", — сообщил первый замглавы городской администрации Геннадий Плис, чьи слова приводятся в сообщении.

Добавляется, что переселение можно будет начать сразу после того, как специалисты МЧС позволят людям забрать из квартир необходимые вещи. Как отметили в горадминистрации, временное жилье оборудовано необходимой техникой, есть посуда и спальные места.