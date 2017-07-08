Глава Горловки госпитализирован после обстрела со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько госпитализирован после того, как его автомобиль попал под минометный обстрел со стороны украинских силовиков, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу горловской городской администрации.

Ранее его заместитель Виктория Жукова написала Facebook, что автомобиль Приходько попал под минометный обстрел украинских силовиков на трассе Горловка — Донецк в районе Ясиноватой.

"В настоящее время Иван Приходько госпитализирован, ему оказывают всю необходимую медпомощь. У него легкая контузия, состояние удовлетворительное", — сообщили в агентству пресс-службе.