Путин рассказал о единственном товаре Украины, которым она торгует

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Единственным товаром, которым торгует Украина, стала русофобия, заявил российский президент Владимир Путин на итоговой конференции в заключительный день саммита G20 в Гамбурге.

"У них остался только один товар, которым они успешно торгуют, — это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств", — отметил он. При этом глава государства предположил, что на Западе подобная риторика нравится тем, кто намерен противостоять сближению стран.

Владимир Путин подчеркнул, что в Кремле заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации и выразил надежду на то, что антироссийский курс украинского руководства в конце концов изживет себя.

Связи ради мира

Участники саммита G20 неоднократно обращались к украинской проблематике. Так, на встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом была достигнута договоренность об организации дипломатического канала связи, цель которого — содействие выполнению Минских соглашений. По словам главы МИД Сергея Лаврова, представитель США по урегулированию ситуации на востоке Украины должен прибыть в Москву в ближайшее время.

Также было заявлено, что стороны намерены опираться на опыт работы Нормандской четверки и помогать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что координацией усилий по разрешению конфликта со стороны Госдепа будет заниматься бывший посол в НАТО Курт Фолькер.

В правильном формате

Будущее Нормандского формата обсуждалось и на встрече Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, которая состоялась в рамках официального завтрака на саммите в Гамбурге. Стороны подтвердили свою приверженность существующим соглашениям и отметили важность соблюдения режима прекращения огня в зоне конфликта.

Переговоры глав государств прошли на фоне громких резолюций, представленных в Парламентской ассамблеи ОБСЕ шведской и украинской делегациями. Оба документа содержат жесткие выпады в адрес России и призывают европейское сообщество осудить "аннексию Крыма", проявив тем самым уважение к "суверенитету и территориальной целостности Украины". Члены российской делегации в ответ пригрозили представить в ПА собственную декларацию с критикой политики официального Киева.

Долгожданная встреча

Во время пресс-конференции Владимир Путин не ограничился комментариями по украинской проблематике. Так, значительная часть беседы с журналистами была посвящена прошедшей встрече с Дональдом Трампом. Западных корреспондентов интересовало, был ли затронут вопрос "вмешательства России" в выборы в США.

По словам российского лидера, хозяин Белого дома действительно хотел узнать, не намеревались ли в Кремле оказать влияние на исход президентской гонки. "Наша позиция хорошо известна, и я ее воспроизвел — нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборной процесс США", — ответил Путин журналистам. Более того, было заявлено, что стороны приняли решение создать рабочую группу для совместного контроля безопасности в области киберпространства.

Президент также рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с Трампом. Он отметил, что американский лидер в повседневной жизни сильно отличается от образа, который знаком нам по СМИ. "Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека, он конкретный абсолютно. Абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы", — поделился с аудиторией российский лидер.

Народ решает

Владимир Путин также заявил, что позиция Вашингтона по Сирии стала более прагматичной. Однако вне зависимости от пожеланий США будущее САР будет определять ее народ, поэтому заявления представителей Госдепа о необходимости смещения президента арабской республики не имеют никакой силы, указал глава государства.

Российский президент обратил внимание и на тот факт, что для завершения войны в Сирии необходимы согласованные действия всех сторон. Так, он упомянул о тесных связях США с курдскими формированиями и подтвердил, что осуществление плана по созданию зон деэскалации невозможно без поддержки Анкары.

Полезный форум

Говоря об итогах саммита, глава государства рассказал, что мировые лидеры успели обсудить проблемы инновационного развития. Проект общих норм цифровой экономики был представлен российской делегацией и одобрен другими участниками G20. По словам президента, в этой области не должно быть неопределенности, поскольку пробелы в праве и недочеты регулирования открывают возможности для спекуляций в будущем.

В заключение Владимир Путин отметил, что "двадцатка" является полезной площадкой, а ее роль в стабилизации мировой экономики трудно переоценить. Так, на нынешнем саммите мировые лидеры провели немало времени, обсуждая меры по борьбе с отмыванием денег и уходом от налогообложения.