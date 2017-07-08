Прогресс в украинском урегулировании идет медленно, отметила Меркель

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прогресс в деле урегулирования ситуации на Украине идет медленно, есть стагнация и шаги назад, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по завершению саммита G20 в Гамбурге.

"Мы установили, что прогресс идет очень медленно, есть частичная стагнация и иногда — шаги назад", — сказала Меркель.