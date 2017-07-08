Министр юстиции ФРГ заявил, что власти решительно отреагируют на беспорядки

Дым над Гамбургом во время проведения саммита G20. 7 июля 2017

Дым над Гамбургом во время проведения саммита G20. 7 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Министр юстиции Германии Хайко Маас заявил, что решительные меры будут приняты против участников беспорядков в Гамбурге, где 7-8 июля состоялся саммит "Большой двадцатки".

На протяжении недели в городе проходят демонстрации и протесты, которые зачастую оборачиваются беспорядками и стычками протестующих с полицией. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 200 стражей порядка.

"Это не просто участники беспорядков, это серьезные преступники и поджигатели. Ответственность за это безнравственное насилие лежит на злоумышленниках. Им придется отвечать за это в суде. Наше правовое государство будет реагировать на это со всей решимостью", — заявил чиновник в интервью изданию Bild am Sonntag.

Тот факт, что мародерствующие в городе банды опустошали целые улицы, Маас назвал "новым градусом жестокости".