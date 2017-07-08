Путин: представитель США по Украине будет контактировать со всеми сторонами

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Специальный представитель США по Украине будет заниматься урегулированием и взаимодействием со всеми заинтересованными сторонами, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

"Мы об этом говорили с президентом Трампом (Дональд Трамп – ред.). Мы договорились о том, что будет назначен, собственно, это уже состоялось, будет назначен специальный представитель администрации, который будет на постоянной основе заниматься этой проблемой, будет в контакте как с Россией, так и с Украиной, со всеми заинтересованными сторонами в урегулировании этого конфликта", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.