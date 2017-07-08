Выходец из России получил в США 9 лет тюрьмы за кражу данных кредитных карт

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Выходец из России, гражданин США Александр Твердохлебов приговорен к 110 месяцам лишения свободы по обвинению в хакерских атаках на банковские счета американцев, пишет издание Washington Post.

Суд города Александрия в штате Виргиния в пятницу вынес приговор, признав его виновным в краже данных 40 тысяч кредитных карт и заражении вирусами полумиллиона компьютеров.

Удалось установить, что хакер получал денежные переводы из России и Китая на общую сумму около 1 миллиона долларов, а его активы в биткоинах, которые он согласился передать правительству США, составляли 4,5 миллиона долларов. В банковских ячейках в Лос-Анжелесе и Лас-Вегасе он хранил на "черный день" еще 272 тысячи долларов, пишет газета.

Твердохлебов был задержан 1 февраля в Лос-Анджелесе по выдвинутым в суде в Александрии обвинениям в интернет-мошенничестве, в результате которого, по версии обвинения, были похищены средства с тысяч счетов американцев. Ордер на арест Твердохлебова, как свидетельствуют судебные документы, был выдан 19 января. В марте он признал свою вину.

"Обвиняемый был вовлечен в международную киберпреступную деятельность по меньшей мере с 2008 года по настоящее время. Он входит в несколько элитных русскоговорящих хакерских форумов… где рекламировал несколько незаконных схем, в том числе по отмыванию денег и продаже похищенных кредитных карт и информации о них", — пишет газета.

Как сообщало ранее издание Daily Beast, правоохранительные органы вышли на Твердохлебова в ходе расследования в отношении 32-летнего жителя Санкт-Петербурга Вадима Полякова, задержанного в Испании, экстрадированного в США и приговоренного американским судом к тюремному сроку по обвинению в кибермошенничестве и отмывании средств.

По данным Daily Beast, Твердохлебов приехал в США из России и получил гражданство в 2009 году, женившись на американке, сейчас супруги разведены, между тем в документах суда он обозначен как "гражданин России".

В том же городе Александрия в штате Виргиния содержится в тюрьме россиянин Юрий Мартышев, обвиненный в США в киберпреступлениях и на днях экстрадированный из Латвии. Согласно обвинительному заключению, речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.