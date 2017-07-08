Россия и США создадут рабочую группу по кибербезопасности, заявил Путин

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по кибербезопасности, которая будет создана между РФ и США, исключит в будущем какие-либо спекуляции.

"Что важно, это то, что мы (Путин и президент США Дональд Трамп) договорились о том, что ситуации неопределенности, особенно в будущем, не должно быть в этих сферах. Кстати, я сказал на последней сессии (G-20), это имеет прямое отношение к киберпространству, к интернет-ресурсам", — сказал Путин на пресс-конференции.

"Мы договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств, прежде всего, в данном случае речь идет о России и США", — отметил российский президент.

По его словам, рабочая группа по кибербезопасности, которая будет создана между РФ и США, исключит в будущем какие-либо спекуляции на эту тему.