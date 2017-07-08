ЛНР не будет менять позицию на переговорах контактной группы

ЛУГАНСК, 8 июл – РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске Ольга Кобцева заявила журналистам, что позиция представителей республики на следующем заседании контактной группы не изменится, несмотря на теракты украинских силовиков.

Седьмого июля в центре Луганска прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявлял, что теракты были организованы Киевом. Он считает, что взрывы могли быть организованы в день начала саммита G20 для срыва процесса урегулирования в Донбассе. В свою очередь киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявила, что взрывы в Луганске — это "очередная провокация" со стороны ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20.

"Мы привержены непосредственно к выполнению минских соглашений в том контексте, в котором они написаны, и никакие диверсионные акты, никакие провокации со стороны Украины не смогут изменить нашу позицию", — заявила Кобцева.

По ее словам, особенно представители ЛНР будут стоять на своих позициях в вопросе освобождения незаконно удерживаемых Киевом лиц. Кобцева уточнила, что речь идет о тех лицах, которые подтверждены списками в рамках переговорах по обмену пленными по формуле "всех на всех".