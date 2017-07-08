В Белом доме назвали "очень продуктивной" поездку Трампа в Польшу и на G20

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал "очень продуктивной" поездку президента Дональда Трампа в Польшу и на саммит G20 в немецком Гамбурге.

Трамп посетил Польшу 10 июля, где встретился с руководством страны и ряда соседних стран. Стороны обсуждали, в частности, вопрос поставок оружия и сжиженного газа из США.

В Гамбурге Трамп, помимо участия в саммите G20, провел несколько двусторонних встреч, в том числе первую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам лидеры двух стран договорились о совместной работе по решению конфликтов в Сирии и на Украине, а также вопросов кибербезопасности.

В отличие от ряда других участников саммита, президент США не стал проводить пресс-конференцию по итогам мероприятия.