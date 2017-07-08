В Гамбурге задержали депутата Европарламента Форенцу

РИМ, 8 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Депутат Европейского парламента (ЕП) итальянка Элеонора Форенца вместе с группой соотечественников была задержана полицией в Гамбурге, где в субботу завершил работу саммит G20.

"Я задержана полицией Гамбурга вместе с другими товарищами. Причина — мы итальянцы. Меня обыскали и отобрали документы", — написала в субботу вечером в своем аккаунте в Facebook депутат, входящая в ЕП в руководство группы "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера".

Как следует из сообщений ряда СМИ, группа итальянцев, в которую входила и Форенца, приняли участие в манифестации протеста против саммита "двадцатки" в Гамбурге. При этом евродепутат пояснила, что наблюдала за тем, чтобы в ЕС соблюдалось право на выражение несогласия.

"Теперь уже одеться в темное — это своего рода преступление", — сообщила через социальные сети евродепутат, рассказывая о причинах своего задержания. По ее словам, вместе с ней находятся еще 15 итальянцев, которых также задержала немецкая полиция. При этом у Форенцы отобрали все документы, включая удостоверение европарламентария.

В начале мая Форенца побывала в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) и, выступая на "круглом столе" в Луганске, пообещала поднять в Европарламенте вопрос о признании ЛНР. Тогда же она заявила, что у Евросоюза есть определенные проблемы с соблюдением демократических норм.

Вечером в пятницу и в ночь на субботу в Гамбурге прошли манифестации антиглобалистов. Левые радикалы, в частности, устроили беспорядки в гамбургском квартале Шанценфиртель — они выстраивали баррикады на перекрестках, поджигали скамейки, били бутылки.

Для разгона радикалов был привлечен полицейский спецназ. Несколько спецподразделений, вооруженных автоматическими винтовками, зачищали улицы и дворы от митингующих. В ходе манифестаций пострадали свыше 200 стражей порядка, арестованы были более 60 экстремистов.