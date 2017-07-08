В Греции считают, что Турция завела конференцию по Кипру в тупик

АФИНЫ, 8 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции обвинило Турцию в срыве международной конференции по Кипру в Кран-Монтане. Анкара пыталась увековечить свое военное присутствие на Кипре и право на вмешательство во внутренние дела Кипра, а в ходе конференции обманывала генерального секретаря ООН, говорится в сообщении МИД Греции, опубликованном в субботу вечером под заголовком "Международная конференция по Кипру: жестокая правда".

В сообщении отмечается, что Греция приехала на конференцию в Кран-Монтане, полная решимости внести свой вклад всеми возможными способами в решение кипрской проблемы и с надеждой, что все будут действовать в этом же направлении.

"Но поведение Турции опровергло всех, кто надеялся, что что-то изменится в ее отношении. Турция, как она бросила первую Женевскую конференцию, так же потрясла и вторую", — заявило греческое дипломатическое ведомство. "Турция завела конференцию в Кран-Монтане в тупик", — считает МИД.

В подтверждение своих слов МИД приводит "показательное поведение" Турции во время обеда 6 июля, когда Анкара отказалась от предложения генерального секретаря ООН подготовить письменный документ о достигнутом сближении в позициях сторон. Турецкая сторона также категорически отказалась согласиться с отменой "права" на вмешательство, заявил МИД.

"Напомним, что три дня назад министр иностранных дел Турции прямо раскрыл позицию Турции, согласно которой Анкаре нужны эти права с тем, чтобы иметь возможность вмешиваться по всему Кипру, когда она сочтет это целесообразным", — говорится в сообщении.

"Турецкая сторона также показала во время обеда 6 июля, что хочет продолжать свои нарушения под предлогом Договора о гарантиях, чтобы обеспечить и увековечить свое военное присутствие на Кипре. И все это, несмотря на противоположные обещания, которые они дали Генеральному секретарю ООН во второй половине дня в четверг, 6 июля",- заявил греческий МИД.

"Но у лжи всегда короткие ножки, и истина всегда откроется", — говорится в документе.

Греческий МИД заявил также, что Турция нарушила все обещания, данные генсекретарю ООН.

"После предложения генерального секретаря о письменных обязательствах по возможным компромиссам Турция вынуждена была раскрыть и признать свои фактические позиции и намерения. Оказалось, что на протяжении многосторонних переговоров не было никакого намерения идти на компромисс. Кроме того, оказалось, что своим отношением она стремилась обмануть генерального секретаря ООН. Сразу же после того, как это раскрылось генеральный секретарь ООН был вынужден объявить, без каких-либо задержек, о завершении конференции", — говорится в сообщении.

Греция заявила, что будет продолжать добиваться всеми доступными средствами "справедливого и жизнеспособного" решения кипрской проблемы в тесном сотрудничестве с Республикой Кипр, ООН и Европейским союзом и призвала все стороны конференции проявить ответственность, уважение к международному праву и сдержанность.

МИД сообщил также, что в понедельник, 10 июля под руководством министра Никоса Котзиаса пройдет Национальный совет по внешней политике, посвященный развитию ситуации вокруг кипрского урегулирования.