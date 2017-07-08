Трамп не принял объяснений Путина о "вмешательстве" в выборы, считает Хейли

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что президент Дональд Трамп не принял объяснений своего российского коллеги Владимира Путина относительно якобы имевшего место "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году.

Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на "полях" саммита G20 в Гамбурге. В субботу президент РФ на пресс-конференции заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам Трамп пока никак не прокомментировал свою беседу с Путиным, ограничившись лишь фразой, что она была "потрясающей" в смысле значимости.

"(Трамп) хотел, чтобы он (Путин) посмотрел ему в глаза, хотел дать ему понять, что мы знаем, что вы (РФ) вмешивались в наши выборы. Да, мы знаем, что вы это сделали, и прекратите это", — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN.

По ее мнению, отрицание таких обвинений со стороны Путина было "попыткой спасти лицо", что "им (российской стороне) не удалось". "Все знают, что Россия вмешивалась в наши выборы", — подчеркнула дипломат. "Он (Трамп) противостоял президенту Путину. Это (вопрос о вмешательстве) было первое, с чего он начал. Посмотрим, что будет дальше", — добавила Хейли.

Хейли не присутствовала на встрече Путина и Трампа. С американской стороны в ней принимал участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, который по итогам лишь сообщил, что президент США неоднократно поднимал вопрос о "вмешательстве РФ", а его российский коллега это отрицал. Хейли в качестве постпреда США при ООН занимает обособленную должность в американской администрации. За прошедшие несколько месяцев с момента назначения она не раз высказывалась о России в гораздо более жестких выражениях, чем Трамп и Тиллерсон.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.