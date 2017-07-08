Трамп не принял объяснений Путина о "вмешательстве" в выборы, считает Хейли

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что президент Дональд Трамп не принял объяснений своего российского коллеги Владимира Путина относительно якобы имевшего место "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году.
Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на "полях" саммита G20 в Гамбурге. В субботу президент РФ на пресс-конференции заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам Трамп пока никак не прокомментировал свою беседу с Путиным, ограничившись лишь фразой, что она была "потрясающей" в смысле значимости.
"(Трамп) хотел, чтобы он (Путин) посмотрел ему в глаза, хотел дать ему понять, что мы знаем, что вы (РФ) вмешивались в наши выборы. Да, мы знаем, что вы это сделали, и прекратите это", — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN.
По ее мнению, отрицание таких обвинений со стороны Путина было "попыткой спасти лицо", что "им (российской стороне) не удалось". "Все знают, что Россия вмешивалась в наши выборы", — подчеркнула дипломат. "Он (Трамп) противостоял президенту Путину. Это (вопрос о вмешательстве) было первое, с чего он начал. Посмотрим, что будет дальше", — добавила Хейли.
Хейли не присутствовала на встрече Путина и Трампа. С американской стороны в ней принимал участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, который по итогам лишь сообщил, что президент США неоднократно поднимал вопрос о "вмешательстве РФ", а его российский коллега это отрицал. Хейли в качестве постпреда США при ООН занимает обособленную должность в американской администрации. За прошедшие несколько месяцев с момента назначения она не раз высказывалась о России в гораздо более жестких выражениях, чем Трамп и Тиллерсон.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.
Саммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.
Большая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.
Церемония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
Владимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.
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На встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.
Дочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.
В ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.
Президент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.
Итоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.