Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Киеве возросло до двух

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Спасатели достали из-под завалов тело погибшего мужчины на месте взрыва дома в Киеве, таким образом число жертв возросло до двух человек, сообщает госслужба Украины по ЧС.

По данным киевской полиции, в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело, на месте работают спасатели и полиция.

По данным правоохранителей, всего в доме зарегистрированы 64 жителя, вопрос возможного отселения будут решать местные киевские власти. Спасатели искали еще одного мужчину, который предположительно мог оказаться под завалами.

"Пострадали семь человек, из них трое от госпитализации отказались, другие трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых один ребенок 14-ти лет. Два человека погибли, женщина 1972 года рождения и мужчина, его анкетные данные устанавливаются", — сообщает госслужба по ЧС.

Также ведомство уточняет, что взрыв неизвестного происхождения произошел во втором подъезде трехэтажного дома, после чего было возгорание обрушенных деревянных конструкций 3-го этажа.

По данным госслужбы, в результате взрыва произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажом и кровли на площади, ориентировочно 3,6 тысячи квадратных метров.