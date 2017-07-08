Путин рассказал о беседе с Трампом и невозможности диалога с Навальным

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге рассказал журналистам о встрече с американским лидером Дональдом Трампом, о невозможности диалога с политиком Алексеем Навальным и даже косвенно коснулся темы предстоящих в 2018 году выборов главы РФ.

Путин во второй день работы саммита провел встречи с президентами Франции и Турции Эммануэлем Макроном и Тайипом Эрдоганом, с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, поучаствовал в трехсторонней встрече с Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В ходе рабочего завтрака с Макроном и Меркель лидеры подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, обсудили "пробуксовку" минских соглашений. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у всех участников встречи есть понимание, что нужно готовить повестку для телефонного разговора в "нормандском формате".

Макрон на встрече с Путиным заявил, что отрадно констатировать качество и интенсивность отношений России и Франции. С Эрдоганом Путин обсудил "Турецкий поток", строительство АЭС "Аккую" и Сирию. Российский лидер отметил серьезное продвижение в сирийском урегулировании благодаря Турции. На встрече с Юнкером Путин выразил надежду на развитие отношений России и Еврокомисии. Президент РФ кратко пообщался с премьерами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Паоло Джентилиони, поприветствовал премьер-министра Норвегии, переговорил с премьером Вьетнама, общался с генсеком ООН Антонию Гуттерешем.

По итогам своего участия в саммите "двадцатки" Путин дал пресс-конференцию, журналистов интересовали не только итоги форума.

Долгожданная встреча



Накануне "на полях" саммита впервые лично пообщались президенты РФ и США. Именно эта встреча, безусловно, привлекла наибольшее внимание СМИ. Лидеры общались более двух часов. Открывая встречу, Путин сказал, что рад знакомству с Трампом, а тот, в свою очередь, что встретиться с российским президентом – честь.

На пресс-конференции Путин высказал надежду на то, что удастся вывести российско-американские отношения из кризиса. По его словам, определенные предпосылки для этого созданы.

Путин заявил, что Трамп прислушался к ответам на вопросы о "вмешательстве" в американские выборы. "Он задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился. На самом деле, как он к этому относится, вы лучше спросите у него", — сказал Путин.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Путин со своей стороны заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.

Американские журналисты пожаловались Путину, что Белый дом не предоставляет комментариев по поводу встречи двух лидеров, на что российский президент в шутку пообещал "устроить им", "указать". Президент подчеркнул, что считает себя не вправе раскрывать детали подобных бесед.

"Так как в мировой практике не принято на таком уровне, мне кажется, было бы не совсем корректно с моей стороны в деталях рассказывать наш разговор с президентом Трампом. Он меня спросил — я ему ответил. Он задал наводящие вопросы, я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен", — сказал Путин.

Транспорт для президента



Отшутился Путин и на вопрос об автомобиле для инаугурации президента России, которого изберут в 2018 году.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан, внедорожник и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers.

Как заявил ранее РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, российский автомобиль для VIP-чиновников создадут к инаугурации после выборов президента в 2018 году, и избранный глава государства приедет на церемонию уже на новой машине.

Как выяснилось из ответа Путина, машина пока еще не готова, да и о планах использовать ее на официальном мероприятии, которое подведет итог избирательной кампании 2018 года, президенту неизвестно.

Выборная кампания пока не началась, но журналисты часто обращаются к действующему российскому лидеру или его пресс-секретарю в надежде услышать ответ на вопрос о планах на следующий год. В этот раз у Путина спросили, хотел бы он проехаться на российском лимузине на следующей инаугурации президента.

"Сами ездите на машине, которая не готова", — парировал президент.

Неинтересный Навальный



Представители западных СМИ спросили у Путина об отношении к Алексею Навальному и его деятельности, журналист обратил внимание, что президент не упоминает имени и фамилии главы ФБК, когда отвечает на вопросы о нем. Российский лидер сказал, что для того, чтобы вступить в диалог с руководством страны, нужно предлагать конструктивную повестку, а не только пытаться привлечь к себе внимание.

"Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера. А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога", — сказал Путин.

Кибербезопасность



Путин заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции. По словам Путина, эта тема поднималась и на общих мероприятиях саммита, а Россия представила свои идеи об общих правилах цифровой экономики и кибербезопасности.

У президента спросили, планирует ли Россия вмешиваться в избирательный процесс в Германии. Путин назвал подобную постановку вопроса провокационной.

"Я же вам сказал, мы и в США не вмешивались. Зачем нам еще здесь создавать какие-то проблемы? У нас добрые отношения с Федеративной Республикой. Это самый крупный наш торгово-экономический партнер в Европе, один из ведущих наших торговых партнеров в мире", — сказал Путин.

Полезная "двадцатка"



Форум G20, как отметил российский президент, в целом полезен и сыграет свою роль в стабилизации мировой экономики. По словам Путина, вопрос "отмывания" денег, уход от налогообложения были одними из основных тем на саммите, как и борьба с терроризмом.

На форуме удалось добиться компромисса по проблеме изменения климата в связи с позицией США по Парижскому соглашению, заявил он. Ранее сообщалось, что, согласно итоговому коммюнике саммита, все страны G20, кроме США, согласны, что Парижское соглашение по климату не подлежит пересмотру.

В июне Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам, а кроме того, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира. После выхода США многие страны подтвердили свою поддержку соглашению.

Парижское соглашение по климату уже вступило в силу. Оно определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

Ситуация в российской экономике, отметил президент, вселяет оптимизм, страна вышла из рецессии, рост наблюдается уже четвертый квартал. "Думаю, что у нас будет по 2017 году процента 2 роста. При этом у нас безработица на низком уровне, растут резервы ЦБ и правительства, на 40% увеличились доходы бюджета, и это все на фоне достаточно низкой инфляции — 4,4%. Все это вместе, безусловно, не может не вселять оптимизм", — отметил президент.

А вот мировой экономике нужно быть готовой к высвобождению рабочей силы, сказал Путин.

Коснулись журналисты и темы возможных поставок сжиженного природного газа из США в Европу. Путин заявил, что Россия бы в высшей степени позитивно оценила такую деятельность, кроме того, у РФ здесь были бы абсолютные конкурентный преимущества.

В конце июня пресс-служба Белого дома распространила сообщение, в котором заявлялось, что США намерены стать глобальным игроком в области экспорта СПГ.

Украина, Сирия, антитеррор



Касаясь темы Украины, президент РФ сказал, что у российского и украинского народов полностью совпадают интересы, но, к сожалению, они расходятся с позицией нынешнего руководства Украины и некоторых политических кругов Киева. А русофобия стала для Украины основным товаром, которым торгует страна, сказал Путин.

Президент России вновь подтвердил позицию Москвы касательно того, что будущее сирийского лидера Башара Асада должен определять сирийский народ вне зависимости от пожеланий США. Россия в контакте со многими курдскими формированиями, но с точки зрения обеспечения их вооружениями США далеко впереди, заявил Путин. Он добавил, что в Москве рассчитывают, что предварительные наработки по зонам деэскалации в Сирии будут приняты, их невозможно осуществить без поддержки Турции.

На саммите, как сообщалось, было принято заявление о борьбе с терроризмом. Путин отметил, что принципиальных возражений при его согласовании не было.

Ответственная политика России



Путин на встрече лидеров "двадцатки" показал всему миру, что Россия осуществляет ответственную политику, считает член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

"На саммите G20 президент России Владимир Путин продемонстрировал всему миру, что наша страна осуществляет ответственную политику и заинтересована в конструктивном решении задач, стоящих перед человечеством, готова к взаимоуважительному диалогу с партнерами и конкретным действиям", — цитирует слова Железняка его пресс-служба.

Главным событием саммита, как подчеркнул Железняк, стала встреча президентов РФ и США.

"Большая продолжительность встречи, количество поднятых тем, а также содержательность беседы двух президентов свидетельствует о том, что несмотря на множество препятствий со стороны противников сближения наших стран, диалог состоялся. Тон общения двух президентов позволяет рассчитывать, что эта встреча станет отправной точкой для дальнейшего прямого конструктивного взаимодействия лидеров наших держав", — пояснил он.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что результаты встречи Путина и Трампа превзошли его ожидания.

"Много конкретики, Россия и США начинают либо взаимодействовать на практике (Сирия), либо обсуждать (Украина, кибербезопасность) важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений", — сказал Косачев журналистам.

По его словам, "в каком-то смысле" эти результаты можно считать "прорывом".

"Совершено точно — в психологическом, возможно, в практическом отношении. Ключевой представляется оценка (главы МИД России Сергея) Лаврова, что оба президента ориентированы не на конфронтацию, а на достижение взаимовыгодных договоренностей. Если есть такой настрой, договоренности обязательно появятся рано или поздно", — заявил сенатор.