Французский безработный выиграл в лотерею более миллиона евро

ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Безработный житель французского департамента Гар выиграл в лотерею более миллиона евро, хотя считал, что выигрыш составил всего четыре евро, передает издание Ouest France.

Мужчина в возрасте около 40 лет сделал ставку всего в пять евро в лотерею My Million в табачном ларьке. О том, каким большим оказался выигрыш, ему сообщил продавец.

"Это я сказал ему, когда он подошел спросить, почему рядом с его именем написано "джекпот"", — сказал продавец по имени Стефан Лорка.

Он добавил, что лично сопроводил победителя в Париж, где после проведения необходимых проверок, занявших неделю, мужчине вручили чек на круглую сумму.

О том, как зовут счастливчика и на что он потратит выигрыш, не сообщается.