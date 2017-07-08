Страны G20 планируют искоренить детский труд к 2025 году

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Страны G20 заявили о необходимости принятия эффективных мер, направленных на искоренение детского труда к 2025 году, а также важности ликвидации принудительного труда, торговли людьми и рабства, сообщается в коммюнике по итогам саммита "Большой двадцатки" в Германии.

"Мы примем немедленные и эффективные меры, чтобы искоренить детский труд к 2025 году, принудительный труд и все формы современного рабства", — сообщается в коммюнике.

Саммит "Большой двадцатки" проходит в Гамбурге 7-8 июля.

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