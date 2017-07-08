СМИ: на востоке Египта ликвидировали 14 террористов

КАИР, 8 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Силы безопасности Египта смогли ликвидировать 14 членов террористических группировок в ходе спецоперации в провинции Исмаилия к востоку от Каира, сообщает новостной портал "Йоум7".

По имеющейся информации, ликвидированные террористы находились на одной из тренировочных баз, все они ранее бежали из северной части Синайского полуострова, где могли быть причастны к террористическим атакам, в том числе, против полиции и военных.

Накануне в результате нападений на севере Синая погибли 23 и получили ранения еще 33 военных. При этом силовики в ходе столкновений уничтожили более 40 боевиков. Большое число жертв среди египетских военных объясняется тем, что при нападении боевики использовали заминированные автомобили.

Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.