Путин после пресс-конференции кратко пообщался с Меркель и Макроном

Президент РФ Владимир Путин во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном завтрака на полях саммита G20 в Гамбурге

Президент РФ Владимир Путин во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном завтрака на полях саммита G20 в Гамбурге

ГАМБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по окончании итоговой пресс-конференции после саммита G20 в Гамбурге кратко пообщался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер встретился канцлером в кулуарах форума после пресс-конференции. Путин поблагодарил Меркель за организацию мероприятия и попрощался с ней.

Здесь же российский президент встретил Макрона. С ним он также обменялся несколькими фразами и попрощался.

Пресс-конференция стала заключительным мероприятием в рабочем графике Путина в Гамбурге.