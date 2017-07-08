Трамп уверен, что решить проблему КНДР удастся "тем или иным образом"

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что успех в решении ядерной проблемы КНДР будет достигнут "тем или иным образом".
"Это может занять дольше (времени), чем я бы хотел, может занять дольше (времени), чем вы бы хотели… Но успех будет в конце концов (достигнут) тем иным образом", — заявил Трамп в субботу на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Гамбурге.
Выступление президента США распространила пресс-служба Белого дома.
Ранее представители США не раз заявляли, что рассматривают все варианты решения проблемы КНДР, включая военный, однако не хотят к нему прибегать.