Трамп уверен, что решить проблему КНДР удастся "тем или иным образом"

Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что успех в решении ядерной проблемы КНДР будет достигнут "тем или иным образом".

"Это может занять дольше (времени), чем я бы хотел, может занять дольше (времени), чем вы бы хотели… Но успех будет в конце концов (достигнут) тем иным образом", — заявил Трамп в субботу на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Гамбурге.

Выступление президента США распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее представители США не раз заявляли, что рассматривают все варианты решения проблемы КНДР, включая военный, однако не хотят к нему прибегать.