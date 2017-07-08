Путин выразил надежду на улучшение отношений с США после встречи с Трампом

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН НА ВОПРОС О ТОМ, УДАСТСЯ ЛИ ВЫВЕСТИ ОТНОШЕНИЯ РФ С США ИЗ КРИЗИСА ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ТРАМПОМ: ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПОДВИЖКИ ЕСТЬ