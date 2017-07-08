Путин заявил, что воспроизвел Трампу позицию России о "вмешательстве"

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что воспроизвел американскому коллеге Дональду Трампу позицию РФ по якобы "российскому вмешательству" в выборы в США — нет никаких оснований так думать.

"Президент США ставил вопрос (о якобы вмешательстве РФ в выборы США — ред.), мы обсуждали этот вопрос. Это был не один вопрос, их было много, он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, и я ее воспроизвел — нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборной процесс США", — сказал Путин на пресс-конференции в Гамбурге.