В Таллине впервые за 10 лет прошел гей-парад

ТАЛЛИН, 8 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Парад сексуальных меньшинств Tallinn Pride впервые за последние десять лет в субботу прошел в центре Таллина.

Несколько сотен участников шествия прошли по улицам Старого города эстонской столицы до площади у кинотеатра Soprus, где состоялся большой концерт. По данным полиции, мероприятие прошло довольно спокойно. Стражи порядка изолировали трех человек, двое из них были отправлены в вытрезвитель, одного доставили в полицейский участок. Небольшая группа противников манифестации встречали участников шествия свистом и плакатами с надписями Stop.

В шествии приняли участие представители ряда зарубежных посольств в одинаковых белых футболках с надписью на английском языке "Дипломаты за равенство". По данным организаторов Tallinn Pride на манифестацию в Таллин приехали гости из Латвии, Литвы, Финляндии, России, Белоруссии и других стран.

Накануне шествия МИД Эстонии, представительство Европейской комиссии, информационное бюро Европейского парламента, Совет министров Северных Стран и представители 19 зарубежных посольств выступили с совместным заявлением в поддержку действий, "направленным на защиту прав геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также на повышение осведомленности общественности о темах, касающихся жизни ЛГБТ-сообществ в государствах Балтии".

ЛГБТ (LGBT) — аббревиатура, образованная из первых букв названий групп представителей сексуальных и гендерных меньшинств. Она обозначает сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, объединяемое общими интересами, проблемами и целями. ЛГБТ-движение — движение за соблюдение прав человека в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Мероприятие Tallinn Pride, организованное в рамках фестиваля Baltic Pride, который каждый год проходит в различных странах Балтии, состоялось в Эстонии в третий раз. В последний раз Tallinn Pride проводился в 2007 году.