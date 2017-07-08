Специалисты назвали мощность фугасов, взорванных в Луганске

ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. Мощность двух взрывных устройств фугасного типа, использованных для терактов в Луганске, составляла около 7 кг и около 2 кг в тротиловом эквиваленте, сообщила в субботу на брифинге руководитель пресс-службы министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР Евгения Любенко.

В центре Луганска 7 июля прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что теракты были организованы Киевом. По его мнению, взрывы могли устроить в день начала саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге для срыва процесса урегулирования в Донбассе.

В свою очередь киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявила, что взрывы в Луганске — это "очередная провокация" со стороны ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20.

Как уже сообщила Любенко, по факту совершения террористических актов министерством госбезопасности ЛНР возбуждены два уголовных дела.

Глава пресс-службы МГБ сообщила, что в ходе осмотра места происшествия взрыво-техническая служба МВД ЛНР сделала предварительное заключение — первое взрывное устройство имело "фугасный тип мощностью 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте с механическим взрывателем". Оно было заложено в урну возле продуктового магазина.

"Второе взрывное устройство имело аналогичный фугасный тип со взрывным веществом 5-7 килограммов в тротиловом эквиваленте с механическим взрывателем", — сказала Любенко. По ее словам, вторая бомба, сработавшая через 1 час 25 минут после первой, была заложена в автомобиль, припаркованный в 50-70 метрах от места первого взрыва.

Большого количества жертв удалось избежать благодаря армейскому КАМАЗу, который поставили рядом с местом первого взрыва, чтобы перекрыть движение, и который преградил путь взрывной волне от сработавшего второго фугаса, сообщила руководитель пресс-службы МГБ ЛНР.