В ЛНР считают, что теракты в Луганске были направлены против мирных жителей

ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. Террористические атаки в Луганске были направлены против мирных жителей, заявил на брифинге представитель МВД самопровозглашенной ЛНР Алексей Селиванов.

Седьмого июля в центре Луганска прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены. Марочко ранее заявлял, что теракты были организованы Киевом. Он считает, что взрывы могли быть организованы в день начала саммита G20 для срыва процесса урегулирования в Донбассе. В свою очередь киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявила, что взрывы в Луганске — это "очередная провокация" со стороны ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20.

"То, что целью террористов были именно мирные жители, говорит характер закладки взрывных устройств и время их срабатывания. Первая мина — относительно слабая — должна была привлечь как можно большее количество любопытных. Напомню, действие происходило в центре города, рядом с органами власти и Центральным рынком", — рассказал Селиванов.

Он подчеркнул, что второй взрыв был рассчитан на наибольшее количество жертв по сравнению с первым.

"В результате ударная волна и большинство осколков пришлись на один из военных грузовиков, выполнявших роль заградителя… Цель второй атаки — максимальное количество людских жертв — была сорвана", — пояснил представитель МВД.

Он подчеркнул, что в республике объявлен план "Перехват".

"Операция по поиску и задержанию лиц, причастных к организации взрывов, продолжается", — добавил Селиванов.