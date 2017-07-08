В ЛНР после взрывов в Луганске завели два уголовных дела о терроризме

ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудило два уголовных дела по статье о терроризме в связи с недавними взрывами в Луганске, сообщила в субботу на брифинге руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко.

В центре Луганска 7 июля прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что теракты были организованы Киевом. По его мнению, взрывы могли устроить в день начала саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге для срыва процесса урегулирования в Донбассе.

В свою очередь киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявила, что взрывы в Луганске — это "очередная провокация" со стороны ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20.

"По факту совершения террористических актов на территории Луганской народной республики министерством госбезопасности ЛНР возбуждено два уголовных дела", — сообщила Любенко. По ее словам, в качестве основной версии ведомство рассматривает причастность к инцидентам украинских спецслужб.

"В настоящее время представителями всех силовых ведомств проводится комплекс неотложных оперативно-розыскных и следственных мероприятий", — отметила руководитель пресс-службы МГБ ЛНР.