Азербайджан провел внезапную проверку боеготовности войск в Карабахе

БАКУ, 8 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел внезапную проверку боеготовности войск в Карабахе, сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Руководство министерства обороны проверило уровень боеготовности соединений и воинских частей, дислоцированных на линии фронта. В ходе внезапной проверки были уточнены решения по боевому применению войск и отработаны вопросы взаимодействия всех видов и родов войск", — сообщила пресс-служба, добавив, что Гасанов также поинтересовался вопросами подготовки и применения личного состава, боевой техники и других военных средств.

Также сообщается, что руководство МО посетило село Аханлы Физулинского района на линии соприкосновения в Карабахе, которое, по данным ведомства, подверглось обстрелу. "Во время встречи с жителями села были доведены до их сведения дополнительные меры, принятые для обеспечения безопасности гражданского населения", — уточняет военное ведомство.

Минобороны Азербайджана заявило во вторник об обстреле села Алханлы Физулинского района на линии соприкосновения в Карабахе. В результате обстрела погибли два человека, среди которых двухлетняя девочка, гражданским объектам был нанесен ущерб. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свою очередь заявило, что в ответ на обстрелы ВС Азербайджана подавляло огневые точки РСЗО TR-107, размещенные в селе на линии соприкосновения, и возложило всю ответственность за последствия на Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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