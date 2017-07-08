Госдеп назвал встречу Путина и Трампа успешным началом диалога

РИГА, 8 июл – РИА Новости. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была долгожданной для американской стороны и стала успешным началом диалога по вопросам Украины, Сирии и борьбы с международным терроризмом, сказал в телефонном интервью латвийской радиостанции Baltkom представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер.

В пятницу в немецком Гамбурге начался саммит лидеров стран "большой двадцатки". В первый день состоялось одно из самых ожидаемых событий форума — первая встреча президентов России и США.

"С американской точки зрения встреча Путина и Трампа очень важна, так как Трамп предпочитает личное общение. Американский лидер очень ждал встречу с Путиным. Разногласия между США и Россией существуют, прежде всего, это касается вмешательства России в выборы президента США, в чем американская сторона убеждена. Трамп на встрече сразу обозначил этот вопрос в контексте рассмотрения вопроса о кибербезопасности", — сказал Бейкер.

Представитель Госдепа США пояснил, почему встреча двух лидеров длилась более двух часов, что в два раза превысило изначальный регламент. "Трамп все-таки понимает, что отношения РФ и США гораздо важнее, чем только один вопрос о кибербезопасности. Вот почему лидеры двух стран обсудили сирийский кризис. Поэтому после переговоров последовало заявление о новой зоне деэскалации в южной части Сирии. Кроме того, госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о назначении посла Курта Волкера в качестве специального представителя по урегулированию ситуации на Украине. Были рассмотрены и другие важные политические вопросы. Поэтому встреча длилась более двух часов", — рассказал представитель госдепа.

Он полагает, что личные договоренности Трампа с Путиным по геополитике важнее вопросов внутренней ситуации США, и Трампа не пугают противоречия, которые могут вызвать его переговоры с Путиным, например, в Конгрессе США. "Да, сейчас Конгресс США рассматривает вопрос об ужесточении экономических санкций в отношении России. Но я думаю, что президент Трамп понимает, что отношения между США и РФ важнее внутренней политики США. Америка действительно заинтересована в нахождении путей сотрудничества с Россией именно по урегулированию вопросов по Украине, Сирии и, особенно, в борьбе с международным терроризмом", — отметил представитель госдепа.

По словам Бейкера, успех нынешней встречи в том, что продемонстрирован прогресс в дипломатических отношениях. " Трамп услышал от президента Путина его мнение по очень многим вопросам. В ходе встречи президент Трамп очень четко выразил свою позицию по поводу того, какие вопросы США намерено решать на мировой политической арене. Встреча Путина и Трампа — успешное начало диалога между США и Россией", — отметил Бейкер.