Трое из шести раненных при взрыве в Киеве госпитализированы

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Трое из шести пострадавших в результате взрыва в трехэтажном жилом доме в Киеве доставлены в больницу, на место происшествия прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По данным киевской полиции, в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело.

"В результате происшествия пострадали семь человек, три человека от госпитализации отказались, другие трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Один человек погиб — женщина 1971 года рождения. Информация уточняется", — сообщает госслужба Украины по ЧС.

В свою очередь МВД Украины сообщает, что на месте взрыва жилого дома в Киеве находятся министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Украины Сергей Князев.