Минск раскритиковал принятую комитетом ПА ОБСЕ резолюцию по Белоруссии

МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Одобренный общим комитетом по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) проект резолюции, критикующий ситуацию с правами человека и свободами в Белоруссии, носит конфронтационный характер, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

На нынешней неделе в Минске проходит летняя сессия ПА ОБСЕ. В субботу общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ поддержал предложенный шведским депутатом проект резолюции о положении в Восточной Европе, критикующий, в частности, ситуацию в области прав человека и свобод в России и Белоруссии.

Отмечается, что "нарушения прав человека в Белоруссии носят системный и структурный характер", выборы в стране не являются "ни свободными, ни честными". Заявляется, что в республике ограничена свобода собраний, отсутствует свобода СМИ. В документе содержится призыв к правительству Белоруссии отменить вынесенные смертные приговоры и начать процесс отмены этого вида наказания.

"Данный документ в целом носит конфронтационный характер", — говорится в комментарии, распространенном белорусским внешнеполитическим ведомством. Отмечается, что Минск "последовательно выступает против подобных резолюций, которые не несут никакой добавленной стоимости". "Они не только не помогают странам решать какие бы то ни было внутренние проблемы, но и ведут к дальнейшему росту напряженности, углублению недоверия в отношениях между государствами", — подчеркнул Мирончик.

По его словам, "обращает на себя внимание явное несоответствие названия документа, претендующего на всеобъемлющий анализ ситуации в восточноевропейском регионе, его содержанию".

"Вместе с тем надеемся, что заинтересованные дискуссии, открытый диалог, личные впечатления от посещения нашей страны внесут вклад в повышение объективности оценок ситуации в Белоруссии депутатами ПА ОБСЕ в дальнейшем", — отметил Мирончик.