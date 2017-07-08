Спасатели тушат возгорание на месте взрыва в жилом доме в Киеве

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Спасатели тушат возгорание на месте взрыва в трехэтажном доме в Киеве, после чего приступят к поисково-спасательным работам, причины произошедшего пока неизвестны, сообщил глава госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин.

В субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. В результате погибла женщина, еще шесть человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.

"Сейчас подразделения тушат небольшое горение, которое произошло во время разборки завалов, и потом приступим к поисково-спасательным работам", — сказал Чечеткин, заявление которого транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, под завалами может находиться женщина. "Надеемся, что найдем ее живой", — сказал Чечеткин.

При этом, по его информации, в результате взрыва погиб один и пострадали пять человек. Чечеткин отметил, что о причинах ЧП говорить пока рано. "Пока что предварительно причин никаких нельзя сказать, потому что взрыв неизвестного происхождения", — сказал он, добавив, что сейчас главная задача спасателей — как можно эффективнее провести поисково-спасательные работы.

В свою очередь глава национальной полиции Сергей Князев, который также находится на месте ЧП, сообщил, что в доме, где произошел взрыв, зарегистрированы 64 жителя. Сейчас сотрудники полиции проводят опрос, чтобы найти всех граждан, проживающих в доме.