У побережья Ливии 35 мигрантов пропали без вести

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Не менее 35 мигрантов могли погибнуть при крушении надувной лодки у берегов Ливии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя береговой охраны.
По словам представителя береговой охраны пригорода ливийской столицы Триполи города Гарабулли Иссы аль-Зарроука (Issa al-Zarrouk), были спасены 85 мигрантов.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Ранее Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.