У побережья Ливии 35 мигрантов пропали без вести

Нелегальные мигранты из Африки, пытающиеся добраться до Европы, в центре задержания у прибрежного города Гуарубули. 8 июля 2017

Нелегальные мигранты из Африки, пытающиеся добраться до Европы, в центре задержания у прибрежного города Гуарубули. 8 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Не менее 35 мигрантов могли погибнуть при крушении надувной лодки у берегов Ливии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя береговой охраны.

По данным агентства, среди мигрантов были семь детей.

По словам представителя береговой охраны пригорода ливийской столицы Триполи города Гарабулли Иссы аль-Зарроука (Issa al-Zarrouk), были спасены 85 мигрантов.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.