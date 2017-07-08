В ДНР заявили, что ВСУ выпустили более ста мин и снарядов в течение суток

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 100 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Он отметил, что военные ДНР зафиксировали "большое скопление артиллерии противника в районах населенных пунктов Славянск и Краматорск". "А именно: 20 единиц гаубиц Г-30 и 18 единиц РСЗО ПМ-21 "Град", — сказал Басурин.
Он добавил, что в районах этих же населенных пунктов обнаружено до дивизиона артиллерийских систем "Гвоздика", "Гиацинт", "Пион" и "Рапира". По информации оперативного командования ДНР, артсистемы будут скоро переброшены к линии соприкосновения.
Басурин отметил, что командование Вооруженных сил Украины выдало данный факт за отражение атаки со стороны ДНР.
"Хочу в очередной раз заверить украинское руководство, что мы соблюдаем и будем соблюдать все достигнутые договоренности. Мы за решение конфликта мирным путем", — подчеркнул он.