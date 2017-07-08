В ДНР заявили, что ВСУ выпустили более ста мин и снарядов в течение суток

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 100 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На донецком направлении противник применил артиллерию. Были выпущены два снаряда калибром 122 миллиметра, 27 мин калибром 120 миллиметров и 30 мин калибром 82 миллиметра. На горловском направлении обстрелом из гранатометов и стрелкового оружия подвергся населенный пункт Зайцево. На мариупольском направлении противник выпустил восемь мин калибром 120 миллиметров и 34 мины калибром 82 миллиметра", — сказал он.

Он отметил, что военные ДНР зафиксировали "большое скопление артиллерии противника в районах населенных пунктов Славянск и Краматорск". "А именно: 20 единиц гаубиц Г-30 и 18 единиц РСЗО ПМ-21 "Град", — сказал Басурин.

Он добавил, что в районах этих же населенных пунктов обнаружено до дивизиона артиллерийских систем "Гвоздика", "Гиацинт", "Пион" и "Рапира". По информации оперативного командования ДНР, артсистемы будут скоро переброшены к линии соприкосновения.

Басурин также сообщил, что военные ДНР выявили попытку силовиков забросить в ДНР диверсантов. "В районе населенного пункта Гранитное противник произвел попытку заброски диверсионной разведывательной группы в количестве шести человек, однако несогласованные действия Вооруженных сил Украины привели к тому, что военнослужащие 28-й бригады приняли свою диверсионную группу за противника и открыли по ней огонь", — сказал он.

Басурин отметил, что командование Вооруженных сил Украины выдало данный факт за отражение атаки со стороны ДНР.

"Хочу в очередной раз заверить украинское руководство, что мы соблюдаем и будем соблюдать все достигнутые договоренности. Мы за решение конфликта мирным путем", — подчеркнул он.