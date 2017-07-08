В Японии более 600 человек госпитализировали из-за жары

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Более 600 человек направлены в больницы в Японии из-за жары, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, сообщила телекомпания NHK.

В 45 из 47 префектур Японии 608 человек были доставлены в больницы. Двое находятся без сознания в тяжелом состоянии.

Больше всего пострадавших от жары — 62 человека — в Токио, где температура достигла 33,7 градуса. В то же время это не самый высокий показатель по стране: в префектурах Гифу и Гумма столбик термометра поднялся до 36,5 градусов, в Айти – до 35,9, в Сайтаме и на Хоккайдо – до 35,6, в Киото и Фукусиме – до 35,5.

Как ожидается, в воскресенье температура также в среднем составит около 35 градусов.