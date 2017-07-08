Арестованный в Италии выходец из Чечни готовил теракт

РИМ, 8 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Арестованный в Италии по обвинению в терроризме выходец из Чечни Эли Бомбаталиев планировал серию терактов, к исполнению которых он собирался привлечь свою жену Марину Качмазову, экстрадированную в Россию по соображениям национальной безопасности, заявили представители итальянской прокуратуры.

Итальянские СМИ сообщили о том, что в пятницу правоохранители задержали и поместили под арест радикального исламиста чеченской национальности, который считается возможным соучастником нападения на Дом печати в Грозном в 2014 году. В рамках следствия, которое привело к аресту чеченца, были проведены три процедуры экстрадиции, которым были подвергнуты двое албанцев и 49-летняя россиянка. Арестованный пропагандировал им идеи джихада, в случае с женщиной склонял ее к совершению террористической атаки с использованием пояса смертника.

В субботу в Бари состоялась пресс-конференция, на которой руководители прокуратуры города рассказали о подробностях дела.

По их словам, анализ данных, содержавшихся на мобильном телефоне Бомбаталиева, позволил предположить, что он и его сторонники планировали провести массовую террористическую акцию. В сообщениях и видеороликах, которыми радикал обменивался с последователями, говорилось, что ее целям должны стать не только немусульмане, но и последователи ислама.

"Нет сомнений, что речь идет подготовке массового теракта. Когда арестованный склоняет собственную жену к тому, чтоб надеть пояс шахида, его мотивы становятся ясны… Он говорит о том, что не может создать нормальную семью, потому что когда его позовут, он должен принести себя в жертву — это дает ясное основание говорить о возможности терактов", — заявил прокурор Бари Джузеппе Вольпе, которого цитирует агентство askanews.

По его словам, Бомбаталиев был членом запрещенной в РФ террористической организации "Имарат Кавказ".

По мнению правоохранителей, Бомбаталиев собирался совершить теракт за пределами Италии, в качестве одной из наиболее вероятных целей, свидетельствуют его недавние контакты, рассматривалась Бельгия.

Что касается семьи арестованного исламиста, правоохранители отмечают, что у него было две жены. Известно, что Качмазова в разговорах с мужем, говоря о возможности стать смертницей, предлагала, чтобы первой была не она. Местонахождение второй жены еще предстоит установить, однако Бомбаталиев в переговорах с Качмазовой заявлял о готовности второй женщины пойти на теракт.

Как заявили РИА Новости в консульском отделе посольства РФ в Риме, российские дипломаты пока не имеют информации об экстрадиции соотечественницы на родину и направили соответствующий запрос итальянским правоохранителям.

Арестованный, по предварительным данным, воевал в Сирии в 2014 и 2015 годах на стороне террористов. После чего оказался в Бельгии, власти которой сообщили Италии о переехавшем на Апеннины исламисте. В Италии 38-летний выходец из Чечни осел в городе Фоджа на юге страны, где стал имамом в местном исламском центре и одним из лидеров мусульманской общины. По выражению представителей прокуратуры, "ключи от центра, благодаря своей харизме, он смог получить за 4 дня".