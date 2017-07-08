Оппозиционный лидер Венесуэлы вышел из тюрьмы

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес в субботу вышел из тюрьмы, где он находился с 2014 года, теперь он будет под домашним арестом, сообщает газета Pais со ссылкой на одного из адвокатов Лопеса Хавьера Кремадеса.
В сентябре 2015 года лидер движения "Народная воля" Лопес был приговорен почти к 14 годам тюрьмы за подстрекательства к нарушению общественного порядка и причинение ущерба собственности в ходе антиправительственных выступлений в феврале и марте 2014 года. За его освобождение высказывались президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой.
Сообщается, что Лопес находился в военной тюрьме Ramo Verde в штате Миранда.
Общее число заключенных в Венесуэле, которых международные наблюдатели называют политическими, составляет 75 человек.