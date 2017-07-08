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В мире

Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции, критикующей Россию и Белоруссию

14:2908.07.2017
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© AFP 2017 / Maxim MalinovskyЗаседание Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017Заседание Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017
© AFP 2017 / Maxim Malinovsky

МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ поддержал предложенный шведским депутатом проект резолюции, критикующей ситуацию в области прав человека и свобод в России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.

На текущей неделе в Минске проходит сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В проекте резолюции о положении в Восточной Европе выражается обеспокоенность "ухудшением демократического развития, продолжающимися и умножающимися нарушениями прав человека, а также тяжелым положением политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы в России, Белоруссии и Азербайджане".

В нем содержится критика РФ в связи с ситуацией на востоке Украины, заявляется о "присутствии поддерживаемых Россией вооруженных групп, военных инструкторов и наемников на территории Украины", осуждается "аннексия Крыма". В документе Россию призывают выполнять свои обязательства по минским соглашениям по Донбассу и "использовать свое существенное влияние" для выполнения этих договоренностей со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.

В проекте поддержанной комитетом ПА ОБСЕ резолюции также выражается обеспокоенность в связи с сообщениями о преследовании представителей сексуальных меньшинств в России, в частности, в Чечне, и содержится призыв к властям РФ выполнять обязательства в соответствии с международным правом о защите членов ЛГБТ-сообщества в Чечне и расследовать сообщения о преследовании их представителей в Чечне, а также усовершенствовать законы о борьбе с дискриминацией, включая предоставление гарантий защиты от притеснений представителей ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, в проекте резолюции отмечается, что "нарушения прав человека в Белоруссии носят системный и структурный характер", выборы в стране не являются "ни свободными, ни честными". Заявляется, что в республике действуют ограничения на свободу собраний, отсутствует свобода СМИ. В резолюции содержится призыв к белорусским властям к соблюдению своих международных обязательств в отношении свободы собраний и выражения мнений, а также к либерализации законодательства и практики в этой сфере, принять меры для обеспечения свободных и честных выборов.

Также осуждаются аресты участников протестных акций, прошедших зимой-весной этого года, выдвигается призыв "незамедлительно и безоговорочно освободить и реабилитировать политических заключенных". В документе содержится призыв к правительству Белоруссии отменить вынесенные смертные приговоры и приступить к работе по отмене этого вида наказания.

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