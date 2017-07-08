В ЛНР опровергли данные ОБСЕ о нарушениях при отводе тяжелого вооружения

ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опроверг данные СММ ОБСЕ о нарушениях со стороны республики соглашений об отводе тяжелого вооружения.

С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"У нас вызывает обеспокоенность принципы работы СММ ОБСЕ на территории ЛНР. Так сегодня в своем ежедневном отчете ОБСЕ появилась информация о том, что миссия зафиксировала десять реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Красный Луч, размещенных в нарушение минских соглашений", — рассказал Марочко.

По словам Марочко, согласно минским договоренностям, данный тип вооружения должен находиться не менее 25 км от линии соприкосновения.

"А от Красного Луча до линии разграничения 74 километра. Соответственно нарушений договоренностей нет", — подчеркнул спикер.