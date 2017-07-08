Проект резолюции ПА ОБСЕ состоит из русофобских штампов, заявили в Госдуме

МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Одобренный общим комитетом по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ проект резолюции о ситуации в Восточной Европе, критикующей РФ, является примером двойных стандартов и русофобских штампов, заявил в субботу в Минске депутат Госдумы РФ Артем Туров.

В документе выражается обеспокоенность "ухудшением демократического развития, продолжающимися и умножающимися нарушениями прав человека, а также тяжелым положением политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы в России, Белоруссии и Азербайджане". В частности, содержится критика РФ в связи с ситуацией на востоке Украины, выражается обеспокоенность в связи с сообщениями о преследовании представителей сексуальных меньшинств в России, в частности, в Чечне.

"Документ носит, очевидно, предвзятый и тенденциозный характер. Изложенные в нем подходы содержат едва ли не весь набор известных антироссийских и русофобских штампов", — сказал российский депутат, выступая на заседании комитета. Он подчеркнул, что данный проект резолюции является примером "пресловутых двойных стандартов, по которым, к сожалению, работает ряд европейских стран".

"Европейским коллегам, прежде чем указывать на какие-либо недостатки, надо начать, в первую очередь, с проблем собственных стран", — сказал Туров. Он привел пример разгона акции протеста в Гамбурге в связи с саммитом "большой двадцатки" "с помощью газа, резиновых пуль, водометов и других спецсредств". "Свобода слова и право на распространение информации заканчивается в этих странах запретом на телеэфир, в том числе, российских СМИ, штампами о пропаганде, а также запретом в ряде европейским стран работать нашим журналистам", — продолжил Туров.

По словам члена российской делегации, "можно назвать десятки случаев вмешательства стран Западной Европы в дела суверенных государств, и государственный переворот на Украине в 2014 году – яркое тому подтверждение". "Налицо очередная попытка переложить на Россию всю полноту ответственности за происходящие на Украине кризисные явления", — отметил депутат, напомнив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

"Ни слова не сказано об обязанности выполнения Киевом подписанных договоренностей в диалоге с представителями Донбасса… Совершенно неприемлема для нас формулировка об аннексии Крыма, который на основании референдума вошел в состав РФ. Хотелось бы напомнить нашим коллегам из Франции и Германии, которые также являются подписантами минских соглашений, что обязательство о восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса в полной мере ими, в том числе, не выполняется", — подчеркнул Туров.