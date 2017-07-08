В ЛНР рассказали о ходе расследования теракта в Луганске

ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике проводят активные оперативно-розыскные мероприятия для выявления причастных к терактам в Луганске, заявил журналистам на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Седьмого июля в центре Луганска прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены. Марочко ранее заявлял, что теракты были организованы Киевом. Он считает, что взрывы могли быть организованы в день начала саммита G20 для срыва процесса урегулирования в Донбассе. В свою очередь киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявила, что взрывы в Луганске — это "очередная провокация" со стороны ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20.

"В настоящее время компетентные органы при содействии Народной милиции проводят активные оперативно-розыскные мероприятия по вскрытию вражеской агентуры, которая продолжает вынашивать планы терактов и ожидает команд от своих киевских руководителей", — сказал Марочко.

Он пояснил, что всем пострадавшим при теракте была оказана своевременная помощь и на данный момент их жизни ничего не угрожает. От лица Народной милиции Марочко выразил соболезнования семье погибшей.